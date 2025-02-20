Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал издания The Economist, лидер Украины Владимир Зеленский по-прежнему является наиболее популярным отечественным политиком, однако по итогам потенциальной президентской гонки, потерпит поражение от экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, если этот чиновник примет в ней участие.

Согласно сведениям издания, множество украинцев явно разочарованы действиями и позицией Зеленского: внутреннее социологическое исследование, проведенное The Economist, демонстрирует — действующий президент нашей страны потерпит фиаско на грядущих выборах, с низким результатом поддержки в 30 процентов, против существенных 65 процентов у Залужного.

Журналисты отмечают — Зеленский вместо попыток получить более широкую поддержку населения, стремится максимально опереться на лояльное ближайшее окружение, в котором:

…Никто не готов сказать ему «нет», и он допускает ошибки.

Ранее мы писали о том, как Зеленский отреагировал на оценивание рейтинга своей популярности Трампом.