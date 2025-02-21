Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в течение последних 24 часов, бригады специалистов частично восстановили тепло- и энергоснабжение города Николаев.

Исходя из слов Шмыгаля, возвращение тепла в город Одессу находится в процессе. В частности, пока запущены две котельные, обеспечивающие теплом больницы, школы и детские сады. Кроме того, ведется работа по регулировке внутренних систем отопления в жилых домах.

Шмыгаль добавил, что эти атаки страны-агрессора свидетельствуют об одном — армия Путина стремится уничтожить газовую инфраструктуру в южных областях страны, чтобы оставить население Украины без поставок собственного «голубого топлива». РФ осознанно нацеливает ракеты на объекты добычи важного ресурса, осуществляя интенсивные атаки фактически ежедневно.

Премьер резюмировал:

…Ситуация в энергетике остается контролируемой. Благодарен за это нашим энергетикам.

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