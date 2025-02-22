Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Deutsche Welle, от американского лидера Дональда Трампа прозвучало заявление — для завершения войны в Украине, президенту Владимиру Зеленскому следует лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Исходя из слов Трампа, Путин и Зеленский обязаны будут встретиться по предсказуемой причине — США намерены положить «конец убийству миллионов людей». При этом, президент США снова напомнил о сделке, неподписанной Украиной, и касающейся допуска США к добыче полезных ископаемых, одновременно выразив надежду — «в ближайшее время» Киев одобрит данный сомнительный документ.

В частности, Трамп подчеркнул, что украинцы «очень мужественны во всех отношениях», которые только можно себе представить, однако Вашингтон тратит деньги на страну, находящуюся «очень, очень далеко».

Ранее наш информационный писал о том, что Трамп утверждал — представители США и Украины приблизились к подписанию соглашения по разработке полезных ископаемых.