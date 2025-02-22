Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко, Украина сможет отыскать альтернативные решения, которые в состоянии заменить подключение к спутниковой сети Starlink.

Исходя из слов Коваленко, после появления новостей о возможном ограничении работы терминалов Starlink в Украине, не следует думать о том, что «пропало все». В частности, даже если США отключат сигнал данной спутниковой сети (Starlink принадлежит компании SpaceX трамписта и миллиардера Илона Маска), наше государство располагает идентичными «вещами», которые уже работают на фронте.

Судя по всему, речь идет о неизвестной альтернативной системе спутниковой связи, которую Украина некоторое время разрабатывает при поддержке неуказанных стран-партнеров, о чем не так давно заявляли в Силах беспилотных систем ВСУ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Трамп заявлял — Киев и Вашингтон приблизились к подписанию соглашения по полезным ископаемым.