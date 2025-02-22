Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитические данные, обнародованные на официальной странице Государственной службы статистики Украины (Госстата), в течение прошлого года, если провести сравнение с предыдущим идентичным периодом (2023 годом), стоимость жилья в Украине, в среднем, подросла на 12,7 процента.

В частности, в соответствии с данными статистического ведомства, квартиры, предлагаемые на первичном рынке (от застройщиков) страны, на протяжении года подорожали на 15 процентов: однокомнатная разновидность жилья увеличилась в цене на 14,9 процента, двухкомнатная — на 15,3 процента, а трехкомнатная — на 14,8 процента.

При это, аналогичная динамика возрастания цен фиксируется и на вторичном рынке — здесь стоимость квартир поднялась, усреднено, на 11,6 процента: за однокомнатную попросят на 11,5 процента больше, за двухкомнатную — на 11,9 процента, а за трехкомнатную — на 11,5 процента.

Фото — ukrstat.gov.ua

Ранее мы писали о том, что в Госстате демонстрировали, как в течение января выросла стоимость продуктов в Украине.