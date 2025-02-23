Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное советником руководителя ОПУ Михаилом Подоляком в эфире YouTube-канала Freedom, подписание вышеописанного договора является вопросом краткосрочной перспективы.

Исходя из слов Подоляка, данный документ должен урегулировать для Украины ряд задач, и речь идет не только о справедливом распределении доходов от будущих проектов по разработке США украинских полезных ископаемых, но и о предоставлении гарантий безопасности, на чем настаивает Зеленский.

Советник главы ОПУ добавил — эта американско-украинская сделка обязана предусматривать выделение больших инвестиций в сырьевые отрасли Украины, что позволит Киеву решить «несколько задач».

При этом, Зеленский подходит к разработке документа «абсолютно в рабочем формате», но это соглашение должны предварительно изучить профильные ведомства, в частности, Минфин и Минобороны Украины.

Подоляк резюмировал:

Когда он [договор] будет подписан — это вопрос ближайшего времени, конечно же.

Ранее мы писали о том, какие неоднозначные требования США содержатся в обновленной редакции сделки по разработке украинских полезных ископаемых.