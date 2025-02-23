Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), российско-захватническая армия перешла в контрнаступление у международной границы и в северо-восточной части Сумской области.

В частности, «освободители» продвинулись северо-западнее (под Никольским, Свердликово и Лебедевкой) и юго-восточнее (под Черкасской Конопелькой и Уланками) Суджи.

Если верить неуказанному российскому «военкору», подразделения ВСУ безуспешно контратаковали силы армии Путина под Беловодами и Юнаковкой на Сумщине (северо-восточнее Сум)

Кроме того, в соответствии с геолокационными кадрами, захватчикам удалось переместиться восточнее Черкасской Конопельки и севернее Фанасеевки (к юго-востоку от Суджи).

Также, аналитики Института изучения войны не подтверждают заявлений РФ о таких «успехах» оккупантов: полном захвате Черкасской Конопельки, 50-процентом — Лебедевки в Курской области и наступлении под Журавкой (северо-восточнее Сум).

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что на днях оккупанты продвинулись у ряда населенных пунктов на Покровском направлении.