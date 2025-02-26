Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «РБК-Украина», от премьер-министра Дениса Шмыгаля прозвучало заявление — сегодня, 26 февраля, правительство Украины намерено рассмотреть текст вышеописанного соглашения с США.

Исходя из слов Шмыгаля, новый документ получил название «Соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины», и, фактически, является предварительной договоренностью, предусматривающей ряд юридических действий.

В частности, речь идет о потенциальном создании инвестиционного фонда, средства из которого направят на процесс восстановления нашей страны. Кроме того, и Украина, и США, на равных правах, станут управлять данным фондом, включая наполнение такого «резерва» активами (ранее утверждалось — 2/3 должен профинансировать Киев).

Премьер добавил — соглашение напрямую связано с предоставлением гарантий безопасности, и ни президент Владимир Зеленский, ни Кабмин, не подпишут документ при обратном сценарии.

Ранее мы писали о том, что Зеленский объяснял, почему Украина должна быть за столом переговоров вместе с ЕС.