Как информирует «НБН» со ссылкой на материал телекомпании France Info, от главы Минобороны Франции Себастьена Лекорню прозвучало заявление — власти его страны с октября 2024 года вели переговорный процесс с Банковой, стремясь получить доступа к минеральным ресурсам Украины.

Исходя из слов Лекорню, вышеописанные переговоры были спровоцированы тем, что оборонно-промышленному комплексу Франции понадобились ключевые сырьевые материалы для поддержки собственных систем вооружения не в течение 2025 года, а на протяжении следующих 30-40 лет.

Глава Минобороны добавил — президент Франции Эммануэль Макрон лично поручил ему перейти к дискуссиям после того, как президент Владимир Зеленский, в период посещения Парижа, выдвинул идею о включении полезных ископаемыех в свой «план победы», инициировав начало дискуссий «не только с Соединенными Штатами, но и с Францией».

Отдельно Лекорню акцентировал — во Франции не рассматривают открытие доступа к полезным ископаемым Украины как способ возвращения помощи, предоставленной в войне против РФ:

Мы не ждем возмещения.

Ранее мы писали о том, что Трамп и Макрон не отыскали единого решения по обеспечению безопасности Украины.