Как информирует «НБН» со ссылкой на «РИА-Новости», кремлевский тиран Владимир Путин похвалил действия нынешней администрации Белого дома за налаживание диалога с РФ, якобы вселяющего «определенные надежды», и позволяющего ощутить «встречное настроение», свидетельствующее о восстановлении «межгосударственных отношений».

Исходя из слов Путина, намерения «наших сегодняшних партнеров» явно показывают прагматичный подход и реальность взгляда на вещи. Кроме того, по мнению российского диктатора, США желают отказаться от множества стереотипов, и «так называемых правил», включая «мессианские идеологические клише своих предшественников» [администрации Джозефа Байдена], которые спровоцировали кризис в глобальной системе международных отношений.

Кремлевский тиран добавил — именно вышеописанные клише развалили изнутри «само западное сообщество», что подтверждает возникновение проблем в экономике и внутренней политике многих стран Запада:

Мы [Кремль] все это видим. Особенно ярко это проявляется во время внутриполитических событий в этих странах.

Путин полагает, что ряд некоторых западных элит не приветствует диалог РФ и США, стремясь сорвать отношения, но такие попытки будут пресечены «всеми средствами».

Ранее мы писали о том, что США и РФ хотят подготовить «мирное» соглашение, и заставить Киев принять условия.