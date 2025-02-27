Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства социальной политики Украины, узнать данные, касающиеся выплат вышеописанных взносов и приобретении страхового стажа, можно на официальных онлайн-ресурсах ПФУ (Пенсионного фонда Украины) в Сети.

В частности, если особа отчисляет указанный тип страховых взносов через web-портал электронных услуг ПФУ, уплаченные им средства, после поступления на счета социально-пенсионного ведомства, учитываются в автоматическом порядке.

Однако, при возникновении желания или необходимости, со сведениями относительно зачисления платежа, включая количество приобретенного страхового стажа, можно ознакомиться в персональном кабинете на web-портале ПФУ.

Для этих целей, следует подать запрос на формирование электронной справку ОК-5. Кроме того, на последнем листе справки в закладке «Звітний рік» демонстрируется зарплата для пенсионного пособия, которое базируется на размере добровольно уплаченного взноса, а также — численность дней в приобретенном страховом стаже.

Поэтапная подробная инструкция, как сделать вышеописанное, содержится по гиперссылке.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, на сколько процентов проиндексируют пенсии в марте.