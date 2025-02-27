Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», по мнению представителя оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктора Трегубова, наступление «второй армии мира» возле города Покровск потерпело неудачу.

Исходя из слов Трегубова, наступательные действия путинских войск с южного фланга, как и попытка обойти Покровск с запада, столкнулись с некоторыми проблемами. В частности, фиксируется определенная тенденция, свидетельствующая об истощении «освободителей»: речь идет о физической, моральной и материальной деградации оккупантов, что достаточно «заметно».

Спикер «Хортицы» добавил, что вышеописанное снижение вражеского боевого потенциала, напрямую связано с высокой результативностью действий подразделений Сил беспилотных систем ВСУ, сумевших поддержать эффективность обороны города.

Трегубов подметил — на фоне старта переговорного процесса [как полагают оккупанты — «договорнячка»] между РФ и США, в зоне ответственности ОСУВ «Хортица» наблюдается падение мотивации российских солдат к продолжению войны, и, соответственно, наступлению.

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