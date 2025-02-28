Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал и сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), на днях удалось накрыть огнем передовой пункт управления российско-оккупационных войск, развернутый в Херсонской области.

Как стало известно, поздним вечером среды, 26 февраля, около 10 часов, под населенным пунктом Ивановка (Херсонская область) осуществлена результативная атака на передовой пункт управления «второй армии мира», координирующий действия 14 армейского корпуса путинских войск.

В частности, вышеописанный удар нанесен разведчиками Департамента активных действий ГУР МОУ (речь идет о «взрывном сбросе» с беспилотника), что можно рассмотреть ниже:

В ГУР МОУ резюмировали:

Борьба продолжается!

Ранее мы писали о том, как Украина уничтожает одно из главных преимуществ РФ на передовой.