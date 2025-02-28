Как пишет «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное первым заместителем главы Министерства социальной политики Украины Дарьи Марчак в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», размер пенсионных пособий пожилых граждан нашей страны с 1 марта подрастет лишь на 9,6 процента.

Исходя из слов Марчак, для более 10 млн граждан будут применены идентичные правила, предусматривающие поднятие пенсий, и, в результате мартовской индексации, усредненный размер выплат увеличится на 9,6 процента, или с 5 790 гривен до 6 345 гривен.

Чиновница добавила, что вскоре специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) проведут фактический процесс перерасчета, и тогда можно будет ознакомиться с «реальными цифрами», а не «математическим прогнозом».

Марчак резюмировала:

…Средств достаточно для финансирования индексации, и для страховых средств, и для тех пенсий, которые выплачивается за счет средств госбюджета.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики подсказали, как узнать о поступлении добровольного взноса на счет ПФУ.