Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «РБК-Украина», киберспециалистами Главного управления разведки (ГУР) Минобороны осуществлена серия атак на серверы провайдеров в Сибири, в результате которой, тысячи россиян остались без доступа к сети Интернет.

В период с 30 апреля по 2 мая, росСМИ и Telegram-паблики уведомляли о многочисленных жалобах пользователей, которые не смогли подключиться к сервисам местных интернет-провайдеров.

В частности, DDOS-атак ГУР позволила перегрузить и вывести из строя серверы в четырех филиалах компании в Сибири, затронув стабильность интернет-соединения пользователей:

Новосибирска;

Новокузнецка;

Кемерово;

Красноярска.

Техподдержка интернет-провайдеров подтвердила факт совершения комплексной DDOS-атаки, спровоцировавшей сбои функционала «личных кабинетов» и мобильного приложения «Мои СибСети», а также призвала россиян прекратить жаловаться, так как из-за этого «перегружается еще и телефонная линия».

Отметим, что телекоммуникационный оператор «Сибирские Сети» («СибСети») предоставляет услуги доступа к широкополосному интернету, IP-телефонии и цифровому телевидению в 39 городах Сибири.

Ранее мы писали о том, что ФСБ готовит масштабные «украинские» теракты в РФ на 9 мая.