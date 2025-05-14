Как информирует «НБН» со ссылкой на данные, обнародованные в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании, на указанных складах хранились существенные запасы боеприпасов: речь идет об уничтожении 105 000 тонн баллистических, авиационных и зенитных ракет, а также артиллерийских снарядах и стрелковое оружие.

Как отмечают аналитики военной разведки Великобритании, взрывами повреждено более одного квадратного километра периметра складов, что фактически разрушило один из ключевых узлов логистической цепочки «второй армии мира».

По мнению экспертов Минобороны Великобритании, последствия этого «происшествия» усугублены хроническим несоблюдением нормативов безопасности российскими военными, что свидетельствует о полной неспособности специалистов армии Путина безопасно обращаться со своими запасами вооружения.

При этом, в оборонном ведомстве страны-агрессора заявляли — инцидент на 51 арсенале ГРАУ вызвано пожаром, но британская разведка уверена, — дело в гораздо более глубоких системных причинах.

Фото — x.com/DefenceHQ

Фото — x.com/DefenceHQ

Фото — x.com/DefenceHQ

Ранее мы писали о том, что в ЦПД сообщали, что хранилось на складах 51 арсенала ГРАУ.