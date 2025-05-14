Как информирует «НБН» со ссылкой на данные социологического опроса Reuters/Ipsos, рейтинг поддержки главы Белого дома Дональда Трампа несколько подрос в течение этой недели вследствие снижения уровня тревожности общественности, спровоцированного потенциальной рецессии (незначительный спад экономики) в США.

В соответствии с соцопросом, 44 процентов американцев с положительной стороны оценивают деятельность Трампа — это на 2 пункта больше, чем фиксировалось в прошлом месяце, когда уровень одобрения действий президента составлял 42 процента. Также, рост поддержки наблюдается и касательно внешней экономической политики Трампа: 39 процентов респондентов согласны с подобными изменениям в управлении, что на 3 процента больше, чем в апреле.

При этом, 69 процентов американского населения по-прежнему обеспокоены возможным спадом в экономике, но это меньше, чем ранее (апрельские 76 процентов). Схожая динамика наблюдается и относительно малоприятных тенденций на фондовом рынке — уровень тревоги сократился с 67 процентов до 60 процентов.

Впрочем, вопреки такому повышению рейтинга Трампа, большая часть опрошенных (59 процентов) полагает — при сценарии, предусматривающем экономический спад в 2025 году, всю ответственность понесет действующий президент США, а не предыдущий глава Белого дома Джозеф Байден.

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