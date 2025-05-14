Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канала Министерства энергетики Украины, ведомство утвердило графики плановых восстановительно-ремонтных мероприятий на энергообъектах, стремясь минимизировать потенциальное возникновение дефицита мощности в весенне-летний период.

Исходя из слов замглавы Минэнерго Николая Колесника, вышеописанные графики разработаны таким образом, чтобы не допустить возможной нехватки электричества в системе, и одновременно перекрыть колебания потребностей населения. В частности, соответствующие госструктуры станут контролировать четкое соблюдение этого режима ремонтных работ всеми энергетическими компаниями (облэнерго).

Кроме того, будет принят весь спектр необходимых мер, цель которых — не допустить дефицита во время прихода жарких метеоусловий и подобного климатического варьирования температурных показателей.

Также, специалисты «Антикризисного энергетического штаба» станут координировать все подготовительные работы, а все запланированные мероприятия — будут реализованы в полноценном объеме.

Чиновник — добавил, что сейчас ситуация в энергосекторе стабильная, ограничений на электроснабжение не предвидится, но следует экономно и ответственно подходить к потреблению ресурса.

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