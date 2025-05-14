Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, обнародованное в Telegram-канале руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в ближайшие месяцы в Украине маловероятно увеличение НДС.

Исходя из слов Гетманцева, в отечественном медиапространстве циркулируют слухи, касающиеся повышения НДС после переговоров Киева и представителей МВФ. Однако, поскольку данная международная структура Украину не посещала, то правительство, соответственно, рекомендаций о реформировании действующей украинской налоговой системы — не получало.

Парламентарий акцентировал:

…Ответственно заявляю — нет, о повышении НДС речь не шла и не идет.

Гетманцев подчеркнул — факторы, свидетельствующие, о том, что правительство готовится скорректировать налогообложение, выглядят нижеуказанным образом:

исчерпан потенциал детенизации экономики — реформированы таможня и Бюро экономической безопасности (БЭБ);

урезана неэффективная расходна часть госбюджета, например, остановлена программа «Нацкэшбэка»;

интенсивно вовлекается дополнительный финресурс посредством навязывание населению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Ранее мы писали о том, как в налоговом комитете Рады объясняли массовые закрытия ФЛП в первый квартал 2025 года.