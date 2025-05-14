Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, обнародованное в Telegram-канале руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в ближайшие месяцы в Украине маловероятно увеличение НДС.
Исходя из слов Гетманцева, в отечественном медиапространстве циркулируют слухи, касающиеся повышения НДС после переговоров Киева и представителей МВФ. Однако, поскольку данная международная структура Украину не посещала, то правительство, соответственно, рекомендаций о реформировании действующей украинской налоговой системы — не получало.
Парламентарий акцентировал:
…Ответственно заявляю — нет, о повышении НДС речь не шла и не идет.
Гетманцев подчеркнул — факторы, свидетельствующие, о том, что правительство готовится скорректировать налогообложение, выглядят нижеуказанным образом:
- исчерпан потенциал детенизации экономики — реформированы таможня и Бюро экономической безопасности (БЭБ);
- урезана неэффективная расходна часть госбюджета, например, остановлена программа «Нацкэшбэка»;
- интенсивно вовлекается дополнительный финресурс посредством навязывание населению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).
Ранее мы писали о том, как в налоговом комитете Рады объясняли массовые закрытия ФЛП в первый квартал 2025 года.
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