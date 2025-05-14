Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», война, развязанная государством-террористом РФ в Украине, может окончиться непредсказуемо.

Исходя из слов Зеленского, поскольку мы все остаемся живыми людьми, постоянные разговоры о достижении мира несколько расслабляют, вопреки тому, что, — «были разные моменты в этой войне».

В частности, по мнению гаранта, никто не осознает, в широком смысле, сколько времени российско-украинская война будет продолжаться еще, однако, боевые действия, похоже, могут остановиться в любой момент.

Зеленский отдельно подчеркнул — ни западные партнеры, ни Киев, сейчас достоверно не располагают данными о сроках завершения войны, но можно утверждать, на заключение мира точно не уйдет «10 лет».

Ранее мы писали о том, что в ОПУ объясняли, почему Трамп изменил отношение к Украине после встречи с Зеленским в Ватикане.