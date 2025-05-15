Как информирует «НБН» со ссылкой на материал LIGA.NET, по мнению аналитика «Международного центра перспективных исследований» Николая Капитоненко, наиболее вероятный сценарий развития событий после переговоров в «стамбульском формате» — продолжение войны в Украине, предусматривающее некоторое снижение интенсивности боевых действий армией Путина.

Исходя из слов Капитоненко, российский генералитет сделает ставку на истощение ВСУ, что для командования страны-агрессора является оптимальной стратегией.

При этом, наименее вероятный пессимистический сценарий — потенциал Сил обороны Украины и «второй армии мира» истощится одновременно, а степень давления, оказываемая странами Запада на РФ — консолидируется, и дело дойдет до попыток «заморозить войну».

Также, оптимистичный вариант — США, ЕС и прочие партнеры Украины смогут разработать будущую архитектуру безопасности на европейском континенте, в которой возможность начала новой войны будет сведена к минимуму. В этом случае, Украине гарантируется сохранение суверенитета, выбор формата безопасности/союзников и пути демократического развития.

Впрочем, между вышеописанными прогнозами существует промежуточный вариант, поскольку события могут разворачиваться в разноплановой последовательности: Киев намерен добиться прекращения огня, и только потом заключит мира, а Москва — наоборот, что схоже с «Минским процессом» -, когда, в конце концов, ничего не сработало.

Ранее мы писали о том, что Буданов рассказывал о последствиях отказа Путина от переговоров с Зеленским для России.