Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко прозвучало пояснение — на Купянском участке фронта не прекращаются вражеские штурмы, но наиболее интенсивно «освободители» стараются прорваться под Волчанском и в периметре Сумской области (у Басовки и Журавки).

Исходя из слов Демченко, на Сумщине «вторая армия мира» по-прежнему прибегает к тактике захода малых штурмовых групп, чтобы накопить силы на захваченном плацдарме и расширить зону боевых действий. Однако, в последние дни, перед осуществлением таких попыток, путинские войска усиливают обстрелы, нацеленные на позиции защитников.

Военные добавил — помимо вышеописанных направлений, враги пробуют проникнуть и на других участках «пограничной операционной зоны», игнорируя несение колоссальных потерь. В частности, российский генералитет продолжает бросать подконтрольный личный состав в «мясные штурмы», не считаясь с человеческими жизнями.

Кроме того, противник не отказывается от диверсионной деятельности в пределах Сумской области (ближе к админграницам Черниговской и Харьковской областей). При этом, ежесуточные обстрелы не прекращаются как на Сумщине, так и на Харьковщине и Черниговщине: здесь оккупанты перманентно применяют БПЛА (FPV- и оптоволоконные дроны), и используют авиацию, сбрасывая бомбы.

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали, как сдерживают наступление оккупантов на Купянском направлении.