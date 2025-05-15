Как информирует «НБН» со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат), после прошлогоднего поднятия ставок акцизного сбора, в Украине существенно увеличились цены на алкоголь и изделия, содержащие табак.

В частности, если провести сравнение с апрелем прошлого года, стоимость алкогольных напитков выросла нижеуказанным образом:

водки — на 2,2 процента (до 118,4 гривны за бутылку в 0,5 литра);

вин столовых отечественных марок — на 7,8 процента (до 118,6 гривны за емкость в 0,7 литра);

пива — на 11,3 процента (до 35,5 гривны за емкость в 0,5 литра).

Стоимость табачных изделий изменилась так:

сигарет с фильтром украинского производства подросла на 32,3 процента (до 102,4 гривны за пачку из 20 штук);

сигарет среднего сегмента — на 29,6 процента (до 111,3 гривны/пачка из 20 штук);

сигареты премиального сегмента — на 27,3 процента (до 131,3 гривны/пачка из 20 штук).

Следует отметить, что это не окончательные цены, поскольку закон, предусматривающий очередное, и весьма резкое повышение акцизов в 2025 году, уже подписан президентом Владимиром Зеленским.

Ранее мы писали о том, что в Раде уточняли, ожидать ли украинцам повышения НДС в ближайшие месяцы.