Как информирует «НБН» со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат), после прошлогоднего поднятия ставок акцизного сбора, в Украине существенно увеличились цены на алкоголь и изделия, содержащие табак.
В частности, если провести сравнение с апрелем прошлого года, стоимость алкогольных напитков выросла нижеуказанным образом:
- водки — на 2,2 процента (до 118,4 гривны за бутылку в 0,5 литра);
- вин столовых отечественных марок — на 7,8 процента (до 118,6 гривны за емкость в 0,7 литра);
- пива — на 11,3 процента (до 35,5 гривны за емкость в 0,5 литра).
Стоимость табачных изделий изменилась так:
- сигарет с фильтром украинского производства подросла на 32,3 процента (до 102,4 гривны за пачку из 20 штук);
- сигарет среднего сегмента — на 29,6 процента (до 111,3 гривны/пачка из 20 штук);
- сигареты премиального сегмента — на 27,3 процента (до 131,3 гривны/пачка из 20 штук).
Следует отметить, что это не окончательные цены, поскольку закон, предусматривающий очередное, и весьма резкое повышение акцизов в 2025 году, уже подписан президентом Владимиром Зеленским.
Ранее мы писали о том, что в Раде уточняли, ожидать ли украинцам повышения НДС в ближайшие месяцы.
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