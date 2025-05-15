Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное представителем оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков» Павлом Шамшиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», на текущий момент страна-агрессор лишь имитирует желание участвовать в мирном переговорном процессе, поскольку в реальности — «вторая армия мира» накапливает резервные силы для летней наступательной кампании, которая, увы, уже фактически началась.

Исходя из слов Шамшина, следует понимать: представители государства-террориста, когда выходят в публичное медиапространство, всегда врут, а если не транслируют прямую ложь, то пробуют манипулировать.

Военный полагает — российская делегация участвует «якобы в мирных переговорах» (в Стамбуле), но речь идет исключительно об имитации данного процесса, и потому рассчитывать даже на иллюзорное 30-дневное перемирие в краткосрочной перспективе, — «не стоит».

Шамшин резюмировал:

…Когда россияне объявляли свои «пасхальные перемирия» или «дни победы» — затишья не было. Наоборот — штурмовые действия усиливались. Мы это видим и сейчас.

Ранее мы писали о том, что в Госпогранслужбе рассказывали о ситуации на Сумском и Харьковском направлениях.