Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CENSOR.NET, президент Владимир Зеленский, ранее прибывший в Турцию, прокомментировал потенциальные переговоры с представителями России.

Исходя из слов Зеленского, уровень россиян весьма похож на «бутафорский», потому Украина подумает, что делать с этим казусом, какие шаги осуществлять, и предварительно проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Гарант добавил: вышеописанная задержка объясняется просто — украинские дипломаты должны понять, что за уровень у российской делегации, какой у них мандат (полномочия), и способны ли что-то самостоятельно предпринимать представители государства-террориста, поскольку, — «всем известно», кто в РФ ответственен за принятие решений (Путин).

Отметим, что накануне, 14 мая, кремлевским тираном Владимиром Путиным официально утвержден состав делегации, и, речь идет о:

Мединском Владимире Ростиславовиче — является помощником Путина (возглавляет делегацию, как и в 2022 году);

Галузине Михаиле Юрьевиче — замглавы МИД РФ (член группы);

Костюкове Игоре Валерьевиче — начальник ГУ Генштаба ВС РФ (член группы);

Фомине Александре Васильевиче — замглавы Минобороны РФ (член группы, как и в 2022 году).

Ранее мы писали о том, что аналитики ISW раскрывали планы Кремля на переговоры в Стамбуле.