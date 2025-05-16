Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу практикующего адвоката Богдана Янкива, чтобы в процессе проверки карточный перевод не посчитали подпадающим под налогообложение, следует постоянно уточнять/прописывать назначение/цель платежа.

В частности, не подлежат налогообложению пополнения личных счетов или транзакции между своими карточками, перечисления средств родственникам, возвраты задолженностей или прибыль от реализации вторичного сырья.

Таким образом, если позволяет онлайн-банкинг или мобильное приложение финучреждения, при совершении платежа, необходимо указывать в информационном поле:

«Перевод средств дочери на обучение»;

«Помощь родителям на лечение»;

«Подарок на день рождения сыну»;

«Возврат долга по договору займа от (дата)»;

«Пополнение собственного счета»;

«Оплата за аренду жилья за (месяц)».

При этом формулировки, которые можно трактовать как ведение предпринимательской деятельности, пропускать не стоит: речь идет о фразах «за услуги», «за товар», «авансовый платеж», «оплата за консультацию» и прочее.

Ранее мы писали о том, что эксперт объяснил, какую сумму можно перечислять на банковскую карту без налогообложения.