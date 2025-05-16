Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Европейской правды», от руководителя посольства Польши в Украине Пйотра Лукасевича прозвучало пояснение — его государство отказалось участвовать в развертывании миротворческого контингента в Украине.

Исходя из слов Лукасевича, Польша намерена поддержать еще несформированную миротворческую миссию косвенно — речь идет о логистических мероприятиях (обеспечении работы хабов), участии в воздушной составляющей (транспортировка военной помощи авиатранспортом), и защите цепочек снабжения Украины.

Дипломат подчеркнул: миротворческая миссия не получила «ни названия, ни задач, ни состав, ни политических условий», и является не более чем идеей, «зависшей в воздухе». В частности, лишь Франция и Великобритания прямо декларируют готовность отправить миротворцев в Украину.

Впрочем, польский функционер заверил — его страна обязательно вернется к этой теме, если появятся определенные предпосылки, однако сейчас нет «никакой конкретики», за исключением:

…Польша не будет отправлять своих солдат.

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