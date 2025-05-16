Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению военного эксперта проекта Defense Express Ивана Киричевского, «вторая армия мира» не добилась значительного продвижения из-за проблем военного управления и координации действий.

Исходя из слов Киричевского, ход боевых действий на фронте зашел в «классический позиционный тупик». В частности, Силы обороны не в состоянии сдвинуться с удерживаемых позиций, а армия Путина почти год, как «вот-вот выйдет» на админграницу Днепропетровской области или прорвется на Покровском направлении (здесь также оккупанты не добились «успехов).

Вышеописанные факты свидетельствуют о наличии у захватчиков ряда серьезных проблем, в частности, речь идет об отсутствии эффективного офицерского контроля: «освободители» зачастую исполняют не приказы, а просто какие-то задачи, а периодически, — «вовсе игнорируют команды, отправляя своих офицеров «на три буквы»».

Также, поступает информация — российско-оккупационная армия формирует большую ударную группировку, пользуясь тем, что делегация Кремля в Стамбуле пытается обмануть всех, затягивая начало полноценных переговоров о прекращении огня в Украине.

Эксперт добавил: президент Владимир Зеленский предупреждал — основное направление российского наступления, — Сумское, на котором оккупанты намерены нанести эффективный удар, чтобы «посыпать нашу систему обороны». Впрочем, на Сумщине захватчики сконцентрировали не так много сколько, сколько необходимо для «реализации серьезных наступательных задач».

Ранее мы писали о том, что в ISW показывали успехи Сил обороны Украины на Торецком направлении.