Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль Минобороны нашей страны, Украина готова к проведению прямых переговоров о мире с государством-террористом на самом высоком уровне, если РФ согласится на полноценное прекращение огня и осуществление ряда гуманитарных шагов.

Исходя из слов главы Минобороны Рустема Умерова в ходе сегодняшней встречи с представителями РФ в Стамбуле, Украине удалось скоординировать свои позиции с советниками премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

При этом, достижение мира возможно только при условии, что РФ заявит о готовности к совершению конкретных действий, среди которых — полное прекращение огня (как минимум — на 30 дней), а также определенные гуманитарные шаги, — возвращение насильно депортированных украинских детей и продолжение обменов военнопленными в формате «всех на всех».

Следует напомнить — Украина на переговорах в Стамбуле поднимет вопрос встречи президента Владимира Зеленского и кремлевского тирана Путина.

Ранее мы писали о том, что посол рассказывал, как Польша поддержит европейскую миротворческую миссию в Украине.