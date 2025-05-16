Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от премьер-министра Дениса Шмыгаля прозвучало заявление — в ближайшие месяцы Кабмин не намерен пересматривать критерии/правила бронирования от мобилизации

Исходя из лаконичных слов Шмыгаля, пока не ожидается внесения каких-либо существенных изменений в критерии или подходы в процесс бронирования. В частности, действующие нормы «очень четко выписаны», переведены в цифровой формат, а также «чрезвычайно прозрачны, четки и понятны».

Высокопоставленный чиновник добавил — указанные критерии вполне удовлетворяют и военных, и экономический сектор, то есть заметных корректив в ближайшее время не прогнозируется.

Премьер подчеркнул — правительство совместно с военными регулярно отслеживает, как происходит бронирование: кому предоставляется отсрочка, и в каких отраслях.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Шмыгаль отвечал, как будут перераспределять прибыль Инвестиционного фонда восстановления Украины.