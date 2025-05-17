Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению президента «Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов «АОПА Украина»» Геннадия Хазана, РФ не в состоянии воевать в течение продолжительного времени по определенным причинам.

Исходя из слов Хазана, российская «оборонка» (ВПК или военно-промышленный комплекс), вопреки вышеописанным заявлениям Кремля, не может стабильно производить бомбардировочную авиацию, — РФ не построила еще ни одного нового боевого самолета. При этом, подобные авиасредства являются элементом «ядерной триады» (состоит из стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев). Кроме того, Украина регулярно уничтожает по несколько истребителей-штурмовиков (речь, судя по всему, идет о Су), способных нести ракеты, потому россияне вряд ли смогут воевать так долго, как уверяют.

Также, Силы обороны Украины «уже мыслят следующим годом», разрабатывая меры противодействия армии Путина, и, — «Россия воевать в течение большого времени не может».

Эксперт подчеркнул, что в авиационной тематике, критические проблемы РФ ощутит через 2-2,5 года, так как у путинских войск истощаются ресурсы бомбардировочной авиации, которая является составляющей «запуска ракет по территории Украины».

Хазан резюмировал:

…Если ресурсы будут на аварийной грани, то что будет делать Россия? То, что они говорят, — это ни о чем.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, как заставить Путина отказаться от своей «теории победы».