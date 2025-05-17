Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Tagesspiegel, от руководителя польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского прозвучало пояснение — стамбульские переговоры между Украиной и РФ, судя по всему, не приведут к «прорыву» в потенциальном заключении мирного соглашения, но Пекин в состоянии оказать влияние, и изменить точку зрения Москвы.

Исходя из слов Сикорского, переговоры в Стамбуле стали проверкой действительных намерений России, и, если Кремль откажется договариваться о прекращении огня/выдвинет возмутительные требования [что уже произошло], это лишь подтвердит, — «Путин не готов к миру».

Глава МИД Польши подчеркнул — Турция, впервые с 2022 года принявшая российско-украинские делегации, ведет весьма «хитрую игру», поскольку Анкара предоставляет Киеву военную помощь, но при этом продолжает принимать «миллионы российских туристов». Впрочем, польский функционер не удивлен выбором переговорной площадки в Стамбуле, но полагает — есть другое государство, которое вполне может помочь закончить войну РФ против Украины: речь идет о Китае.

По мнению Сикорского, Китай мог бы положить конец войне, одновременно поставив кремлевского тирана Владимира Путина на место. В частности, сейчас РФ практически является экономическим вассалом КНР, и, если Пекин пригрозит торговым эмбарго, Москва будет вынуждена подчиниться.

Высокопоставленный чиновник акцентировал — ситуация с достижением мира зашла в тупик, поскольку Путин продолжает тянуть время.

Ранее мы писали о том, что СМИ выяснили, о чем Украина и РФ смогли договориться на переговорах в Стамбуле.