Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Южного межрегионального управления Государственной налоговой службы Украины (ГНС) по работе с крупными налогоплательщиками, закрыть задолженность по ЕСВ за счет переплаты по другим налогам и сборам не представляется возможным по предсказуемым причинам.

Как стало известно, такой ответ основывается на нормах Закона Украины от 08.07.2010 № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Согласно частям 2 и 3 статьи 8, единый взнос не входит в систему налогообложения, а поступившие средства не могут зачисляться в госбюджет или местные идентичные фонды, а также не используются на другие цели, кроме указанных в законодательстве.

Также, часть 7 статьи 9 Закона № 2464 определяет, что ЕСВ уплачивается только в безналичной форме — со счета плательщика или через единый счёт.

Кроме того, как указано в пункте 1.1 статьи 1 «Налогового кодекса Украины», этот документ регулирует только отношения в сфере налогов и сборов, в которую ЕСВ не входит. Следовательно, нет правовых оснований использовать переплаченные суммы по налогам для погашения долгов по ЕСВ — эти средства нельзя перенаправить.

Таким образом, несмотря на потенциальную переплату по другим обязательствам, задолженность по ЕСВ может быть погашена только целенаправленным платежом, а не путем взаимозачета.

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