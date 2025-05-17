Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), уже понятно — российский диктатор Владимир Путин не пойдет на компромиссные решения в мирных переговорах, если Украина и страны Запада не нанесут государству-террористу существенных потерь на поле боя и не причинят заметного экономического ущерба, заставив Кремль пересмотреть путинскую «теорию победы».

По мнению аналитиков ISW, страна-агрессор сталкивается с множеством проблем, в первую очередь, связанных с истощенным объемом человеческих и материальных ресурсов, что ставит под сомнение способность РФ вести продолжительную войну в Украине.

Таким образом, решение Путина интенсифицировать наступательные операции по всей Украине в марте-апреле текущего года, лишь обостряет вышеописанный спектр проблем, и подчеркивает намерения Кремля, направленные на оказание усиленного давления на делегацию Киева во время переговоров в Стамбуле.

В ISW уверены — расширение военной помощи со стороны Запада, в особенности, США, и введение дополнительных санкций необходимы для того, чтобы Украина смогла нанести РФ значительные потери на передовой, тем самым принудив Путина к пересмотру своей «теории победы», или принятию экономически-болезненного и непопулярного решение о проведении очередной волны мобилизации.

Ранее мы писали о том, что ситуация на передовой в Украине зашла в «позиционный тупик».