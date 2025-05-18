Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РИА-Новости», от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало заявление — встреча кремлевского тирана Владимира Путина и президента Владимиром Зеленский возможна, лишь если удастся заключить неуказанные «определенные договоренности» по результатам работы украинско-российских делегаций.

Исходя из слов личного секретаря Путина, для РФ «главным и принципиальным» является то, кто со стороны Украины намерен подписать ряд соглашений по итогам переговорного процесса.

Отдельно Песков подчеркнул — представители РФ и Украину в Стамбуле якобы смогли договориться, и даже обменялись перечнями условий для прекращения огня, над которыми ведется соответствующая и активная работа.

В частности, переговорный процесс интенсивно идет в «закрытом режиме» и стороны не обсуждают тематику корректировки состава делегаций [Зеленский назвал уровень российской стороны — «бутафорским», так что вопрос явно поднимался, вероятно, в непубличном формате].

Ранее наш информационный портал писал о том, что Мединский угрожал представителям Украины на стамбульских переговорах.