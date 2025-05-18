Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», от эксперта в сфере недвижимости Елены Бондарук прозвучало пояснение — на размер налогообложения или скидок влияет то, какое количество жилых объектов находится в собственности, что предусмотрено нормами ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины», затрагивающими доходность операций по отчуждению недвижимости.

В частности, «налоговая нагрузка» прямо связана с количеством продаж в год и сроками владения недвижимостью:

первая реализация жилья за 12 месяцев, если недвижимость была в собственности более 3 лет — освобождается от налога;

первый «сбыт», если срок владения менее 3 лет — налог в 5 процентов и военный сбор в 5 процентов;

вторая и каждая последующая продажа — 18-процентный налог и военный сбор в 5 процентов.

Если есть документы, подтверждающие покупку, налог начисляется на разницу между покупной и продажной ценой. В противном случае — на всю сумму сделки. Коммерческая недвижимость всегда облагается: 5-процентным налогом на доходы физлиц (НДФЛ), 5-процентным военным сбором и 1-процентной госпошлиной — независимо от срока владения.

Освобождаются от налогообложения:

объекты недвижимости, полученные по наследству от близких родственников (родители, дети), даже если не прошло 3 лет с момента вступления в права;

лица с инвалидностью первой группы, ветераны боевых действий и переселенцы (ВПЛ), получившие компенсацию за разрушенное жилье.

При этом, важно не путать наследство с дарением — при последнем налог сохраняется.

Дополнительные расходы:

государственная пошлина за освидетельствование договора (1 процента от суммы сделки или оценочной стоимости);

сбор в ПФУ (1 процент от стоимости) — оплачивает покупатель;

оплата нотариальных услуг, внесений изменений в реестры, комиссии банков или страховых учреждений — по договоренности сторон.

При продаже по заниженной цене возможны некоторые риски: ГНС может доначислить налог, если сумма по сделке меньше рыночной стоимости жилья.

Перед продажей дома/квартиры рекомендуется проконсультироваться со специалистом или воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте ГНС.

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