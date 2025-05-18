Как пишет «НБН» со ссылкой на Telegram-канал российского государственного информационного агентства «ТАСС», российский диктатор Владимир Путин указал на то, что считает оптимальными результатами так называемой «специальной военной операции/СВО» в Украине.

Исходя из лаконичных и довольно циничных слов кремлевского тирана, результатами «СВО», якобы, должен стать приход долгосрочного мира в Украину и обеспечение защиты интересов русскоязычного населения нашего государства.

Следует напомнить, что на днях, 16 мая, в Стамбуле прошла 2-часовая встреча делегаций Украины и России — по итогам переговоров, сторонам удалось договориться лишь об обмене военнопленными в формате «1 000 на 1 000», уточнить некоторые вопросы прекращения огня и обсудить возможность личной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, но не заключить мирное соглашение.

Ранее наш информационный портал писал о том, что российская делегация угрожала представителям Украины на переговорах в Стамбуле.