Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), вопреки своим многочисленным попыткам на Сумщине, «освободители» не смогли добиться успехов.

Исходя из заявления неуказанного российского «военкора», оккупационная армия, якобы, продвинулась в окрестностях Беловодов (севернее областного центра — города Сумы). Другой «рупор Кремля» уверял — путинские войска не прекращают наступательные операции в неустановленных районах Сумской области, что, впрочем, не подтверждается аналитиками Института изучения войны.

Также, в ОТГВ «Северск» сообщали — армия Путина продолжает перебрасывать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) вдоль международной границы, используя «зеленку» (лесные массивы/посадки) для укрытия. Кроме того, российский генералитет накопил значительное количество сил и средств вдоль у северной границы Украины, в частности, на территории Курской области.

Напомним, вчера утром, 17 мая, оккупанты нанесли дроновый удар по эвакуационному автобусу в районе Белополья (северо-западнее Сум и юго-восточнее Теткино), в результате чего погибли 9 мирных граждан и не менее 7 получили ранения.

Вероятно, за совершение данного военного преступления ответственны операторы БПЛА российского отряда «Анвар-Спецназ» (добровольческий отряд БАРС-25 «Анвар»), которые регулярно наносят удары по украинским целям на Сумщине.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, как Зеленский комментировал атаку РФ на эвакуационный автобус в Сумской области.