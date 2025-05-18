Как информирует «НБН» со ссылкой на оперативную сводку, обнародованную в официальном Telegram-профиле оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица», подразделениям ВСУ удалось эффективно сорвать попытку «второй армии мира», направленную на пересечение госграницы на Харьковщине.

Исходя из слов наших военных, на Купянском участке фронта, бойцы Сил обороны результативно отбили несколько вражеских штурмов под Богуславкой и Загрызово.

Также, украинская армия нивелировала попытку путинских войск, которые намеревались прорваться через государственную границу Украины по направлению к Строевке.

Следует отметить, что Строевка является селом на территории Харьковской области, расположенным недалеко от госграницы Украины и государства-террориста, что можно рассмотреть на карте, опубликованной ниже:

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики Института изучения войны рассказывали о ситуации на Сумском направлении.