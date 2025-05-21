Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канала «Новини.LIVE», от представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко прозвучало пояснение — захватчики регулярно пытаются пересечь границы в Сумской области, активнее используя квадроциклы.

Исходя из слов Демченко, малые штурмовые группы стремятся на максимальной скорости подальше заехать на территорию Украины, чтобы закрепиться и обустроить плацдарм, на котором «освободители» намерены дождаться переброски подкрепления, и потом, большими силами, осуществить атаки на позиции Сил обороны.

Спикер ГПСУ подчеркнул — перед подобными действиями, армия проводит подготовку, нанося многочисленные удары из артиллерии, дронов, сбрасывает с самолетов планирующие авиабомбы (КАБы), а также запускает неуправляемые ракеты.

Военный уточнил — штурмовые группы на Сумщине применяются преимущественно рядом с Басовкой и Журавкой, и идентичные действия сейчас фиксируются левее последнего указанного населенного пункта.

Впрочем, других действий, например, с применением бронетехники для прорыва границы, пока не наблюдается.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Путин убежден — войска РФ до конца года полностью оккупируют четыре региона Украины.