Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль Генштаба ВСУ, данный объект является ведущим предприятием российского военного-промышленного комплекса (ВПК): здесь разрабатываются и производятся полупроводники и подобные компоненты, необходимые для изготовления авиации и ракет.

Ключевые направления деятельности Болховского завода — производство полупроводниковых приборов, микро- и силовой электроники, включая диоды, микрочипы для импульсных источников энергопитания, оптоэлектронные коммутаторы и сервоприводы.

В частности, данный объект ВПК отгружал продукцию 19 аналогичным предприятиям, например, тем, которые спускают с конвейера самолеты (компания «Сухой»), ракеты «Искандер» и «Кинжал».

Вопреки тому, что на завод наложены международные санкции, мощности предприятия ежегодно выпускали почти 3 млн приборов.

В Генштабу ВСУ подтвердили достижение периметра цели десятью украинскими дронами-камикадзе, и после этого «прилета», на предприятии зафиксирован масштабный пожар.

Ранее мы писали о том, что СМИ узнавали подробности атаки на объект оккупантов в селе Перевальное в Крыму 16 мая.