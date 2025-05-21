Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное спикером отечественного оборонного ведомства Дмитрием Лазуткиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», до 5 июня всем ограниченно годным необходимо повторно пройти ВВК (военно-врачебная комиссию).

Исходя из слов Лазуткина, он не в состоянии что-либо предсказывать относительно вышеописанной темы, но может ответить — пока не прогнозируется продление указанного срока, поскольку, в принципе, времени ранее давалось вполне достаточно, в особенности, если учитывать, — «можно, как минимум, 2 способами сделать это» (подать заявку на прохождение ВВК).

В частности, спикер Минобороны напомнил:

получить направление на ВВК можно в госприложении «Резерв+» или лично посетив Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК/СП);

пройти освидетельствование состояния здоровье в медучреждениях, и получить обновленную справку о пригодности или непригодности.

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