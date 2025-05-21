Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства социальной политики, часть пенсий является невостребованной, так как пожилые люди годами не выходят на связь и не снимают средства с карт — более 10 млрд грн таких «замороженных» выплат накопилось на счетах «Ощадбанка», и потому «ненужные» деньги будут оставаться в ПФУ.

С 2025 года эти деньги больше не будут храниться в «Ощадбанке» — их переведут в ПФУ. Гражданам обещают: средства не пропадут, их смогут получить сами пенсионеры или наследники после обращения в фонд.

Это касается тех, кто:

не пользовался карточкой более 1 года;

получал пенсию как ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) до полномасштабного вторжения РФ;

был переселенцем с оккупированных районов Донецкой или Луганской областей (до 24 февраля 2022 года);

не прошел обязательную идентификацию в «Ощадбанке» в срок (6 месяцев).

В социальном ведомстве добавили, что пенсионное пособие выплаты вернут одной суммой на счет гражданина, но только после обращения в ПФУ с заявлением о выплате «замороженных» средств.

Ранее мы писали о том, что Кабмин обновил правила назначения субсидии на аренду жилья для ВПЛ.