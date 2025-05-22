Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», защитники фиксируют активизацию путинских войск на ряде направлений в Харьковской области.

Исходя из слов Демченко, речь идет о тех отрезках оборонительной линии, которые защищают подразделения ГПСУ: ситуация ухудшилась на Волчанском и Купянском участках фронта — именно здесь «освободители» усилили штурмовые действия, стремясь выбить подразделения Сил обороны с удерживаемых позиций.

Военный добавил — даже такая интенсификация атак не позволила армии Путина добиться значительных результатов.

Кроме того, на Лиманском и Краматорском направлениях, где также обороняются подразделения ГПСУ, обстановка сложилась довольно непростая — захватчики не прекращают бросать в атаки штурмовые группы, прикрывая попытки прорыва артиллерией, дронами и авиацией.

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