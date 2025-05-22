Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CENSOR.NET, от польского премьер-министра Дональда Туска прозвучало заявление — надлежащие структуры Польши тщательно проверят, не заложило ли указанное российское плавсредство груз со взрывчаткой возле подводного электрокабеля между Польшей и Швецией.

Исходя из слов Туска, российское судно неоднозначно маневрировало в районе важного объекта подводной инфраструктуры, и сейчас начато расследование таких действий. При этом, польский лидер подчеркнул — подобные инциденты все чаще повторяются, поскольку Варшава намерена значительно вложиться в инвестирование Балтийского региона — речь идет о финансировании установки морских ветровых электростанций и прокладке газопроводов.

В данном контексте Туск указал на важность инициативы НАТО «Baltic Sentry», в рамках котором можно существенно укрепить защиту таких объектов критически-важной инфраструктуры.

Польский премьер добавил:

….Балтийское море может стать местом, как сегодня восточная граница Польши, постоянного гибридного противостояния [с РФ].

Впрочем, на текущий момент действия РФ вышли за пределы гибридной войны, и больше схожи с прямой агрессией, нацеленной на безопасность Польши, и не только энергетическую.

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