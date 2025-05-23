Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный на странице адвоката Богдана Янкива, систему финмониторинга банков можно «обойти», выполнив ряд условий.

В частности, ключевой критерий, определяющий необходимость проверки карточных платежей — сумма перевода:

транзакции от 400 000 гривен и более, проверяются в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег/финансированию терроризма;

транзакции до 30 000 гривен обычно не привлекают внимания финучреждений;

транзакции от 30 000 до 400 000 гривен могут периодически изучаться при наличии дополнительных факторов риска.

Также, «опасные» финоперации, подпадающие под мониторинг это:

перечисление средств за рубеж;

внесение/перевод/получение наличных средств;

транзакции резидентам, территориально находящимся в стране-агрессоре или в оффшорных зонах.

Кроме того, сумма перевода является не единственной причиной, по которой банк может инициировать начало проверки, и, речь идет о:

частоте операций — большом количестве переводов (например, ото 100/ежемесячно);

снятии более 50 процентов наличных средств, которые ранее поступили на счет;

резком изменении финансового поведения — например, увеличении ежемесячного оборота в 2 раза;

жалобах от плательщиков — если особа, которое перечисляла средства, пожаловалась в финучреждение;

превышении заявленного лимита (при открытии счета клиент указывает одну сумму ежемесячных поступлений, а по факту — получает больше).

Ранее мы писали о том, что адвокат подсказывал, как украинцам защитить свои карточные платежи от налогообложения.