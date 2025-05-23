Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный на странице адвоката Богдана Янкива, систему финмониторинга банков можно «обойти», выполнив ряд условий.
В частности, ключевой критерий, определяющий необходимость проверки карточных платежей — сумма перевода:
- транзакции от 400 000 гривен и более, проверяются в соответствии с законом о противодействии отмыванию денег/финансированию терроризма;
- транзакции до 30 000 гривен обычно не привлекают внимания финучреждений;
- транзакции от 30 000 до 400 000 гривен могут периодически изучаться при наличии дополнительных факторов риска.
Также, «опасные» финоперации, подпадающие под мониторинг это:
- перечисление средств за рубеж;
- внесение/перевод/получение наличных средств;
- транзакции резидентам, территориально находящимся в стране-агрессоре или в оффшорных зонах.
Кроме того, сумма перевода является не единственной причиной, по которой банк может инициировать начало проверки, и, речь идет о:
- частоте операций — большом количестве переводов (например, ото 100/ежемесячно);
- снятии более 50 процентов наличных средств, которые ранее поступили на счет;
- резком изменении финансового поведения — например, увеличении ежемесячного оборота в 2 раза;
- жалобах от плательщиков — если особа, которое перечисляла средства, пожаловалась в финучреждение;
- превышении заявленного лимита (при открытии счета клиент указывает одну сумму ежемесячных поступлений, а по факту — получает больше).
Ранее мы писали о том, что адвокат подсказывал, как украинцам защитить свои карточные платежи от налогообложения.
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