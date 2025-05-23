Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное представителем Сил обороны Юга Владиславом Волошиным в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», путинские войска, задействованные на Новопавловском направлении (Донетчина у границы с Днепропетровщиной), приступили к перегруппировке сил для последующей интенсификации штурмов и попыток усиления наступательных действий.

Исходя из слов Волошина, на вышеуказанном направлении «освободители» не прекращают ведения штурмовых действий, которых стало несколько меньше, чем наблюдалось днем ранее. Предполагается, что противник осуществляет перегруппировку сил, стремясь увеличить в дальнейшем количество своих штурмовых действий.

Военный добавил — также на этом участке передовой не уменьшается количество ударов авиации РФ: враги сбрасывают на позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты управляемые бомбы (КАБы), а также обстреливают мирное население и защитников неуправляемыми ракетами.

Кроме того, армия Путина продолжает атаки на оборонительную линию ВСУ рядом с населенными пунктами Зеленое Поле, Вольное Поле и Новоселки.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ рассказывали, как не дают оккупантам создать «буферную зону» на Сумщине.