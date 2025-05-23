Как пишет «НБН» со ссылкой на заявление, прозвучавшее от вице-премьер-министра по восстановлению Украины/главы Министерства развития общин и территорий Алексея Кулебы, российское полномасштабное вторжение, причинило отечественной транспортной отрасли ущерба на более, чем 36 млрд долларов.

Исходя из слов Кулебы, украинская транспортная система сталкивается с колоссальными вызовами из-за постоянных ударов/обстрелов РФ. В частности, объем долгосрочных потребностей в восстановлении транспортной сферы достигли 77 млрд долларов, и ежедневно эта цифра только растет.

Впрочем, благодаря всесторонней поддержке международных партнеров и солидарности с Украиной, соответствующие структуры нашей страны в состоянии восстанавливать повреждения, и одновременно адаптироваться к новым реалиям, обеспечивая интеграцию транспортной системы в Евросоюз.

Чиновник добавил — стоимость активных проектов, направленных на восстановление транспорта и инфраструктуры, реализуемых при поддержке финансовых институтов Запада, достигла более 1 млрд долларов.

Ранее мы писали о том, что в Минэкономики называли страны Европы с наибольшим количеством украинских беженцев.