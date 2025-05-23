Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Telex, от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прозвучало уверенное заявление — население его страны в опросе относительно членства Украины в ЕС поддержит позицию правительства, и проголосует против.

Исходя из слов Орбана, в долгосрочной перспективе Украина придется содержать армию численностью в 1 млн человек, и это станут оплачивать европейцы, вместо финансирования своих собственных вооруженных сил и укрепления обороноспособности.

По вышеуказанной причине, Венгрия намерена максимально долгое время удерживать Украину «за пределами ЕС», так как, если «впустить» наше государство в европейский блок, то оно «высосет все ресурсы, как губка».

Венгерский премьер также указал на «энергетическую угрозу» со стороны Украины, пожаловавшись на намерения Брюсселя прекратить закупку российских энергоресурсов.

По мнению Орбана, без «голубого топлива» и нефти из РФ, Будапешт будет вынужден платить дополнительные 800 млрд форинтов в год за ресурсы из других источников: электроэнергия для венгров подорожает в 2 раза, а теплоснабжение — в 4.

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