Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), в Донецкой области, на Новопавловском участке фронта (направлении), армии Путина удалось захватить Отрадное (Великоновоселковская поселковая община в Волновахском районе), расположенное юго-западнее Курахового.

В соответствии с геолокационными кадрами, опубликованными Институтом изучения войны, российско-оккупационные войска также овладели Зеленым Полем и продвинулись западнее данного населенного пункта и в южных районах Новополя.

Кроме того, американские аналитики отмечают — захватчики добились «успехов» рядом с селом Троицкое, расположенным поблизости от Новопавловки (Днепропетровская область). На карте, обнародованной ISW, показаны некоторые подтверждения прогресса наступления оккупантов, якобы, практически вышедших на админграницу Днепропетровской области.

Впрочем, российские «военкоры» пожаловались — ВСУ успешно контратаковали «освободителей» вблизи Богатыря и Отрадного (Волновахский район).

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что Силы обороны Юга предупреждали — армия Путина готовится к активизации наступления на Новопавловском направлении.